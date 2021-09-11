Baijiahao: военные учения России в Арктике стали ответом Москвы на проход эсминца Defender и другие «провокации» НАТО

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11 сентября 2021, 09:20 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российские военные учения в Арктике стали ответом Москвы на проход британского эсминца Defender и другие «провокации» Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад Северный флот РФ начал в Арктическом регионе маневры, к которым привлечены около восьми тысяч военнослужащих, порядка 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов. Сайт Baijiahao назвал данные учения ответом России на летний проход британского Defender в Черном море и другие «провокации» со стороны НАТО.

В конце июня границу Крымского полуострова нарушил корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло территориальные воды РФ.

Портал отмечает, что стрельба неподалеку от Крыма стала оперативной реакцией Москвы на конкретную угрозу. Полноценный ответ на недружественные действия НАТО последовал чуть позже в сотнях километрах к северу от Черного моря, пишет ресурс.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Baijiahao указывается на то, что РФ не случайно выбрало именно Арктику для проведения масштабных маневров. В связи со вниманием мировых держав к данному региону именно там можно ожидать в будущем серьезной военной активности, констатировали китайские журналисты.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Newsmax спрогнозировало, что «неожиданный ядерный залп России над Арктикой был бы смертельным» для США.

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