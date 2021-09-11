Издание Newsmax: «неожиданный ядерный залп России над Арктикой был бы смертельным» для США

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11 сентября 2021, 07:37 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, mod_russia / globallookpress.com

«Неожиданный ядерный залп России над Арктикой был бы смертельным» для Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Newsmax напоминает, что в 2019 году тогдашний американский президент Дональд Трамп предложил Дании выкупить у нее Гренландию. Как отмечает издание, предыдущая администрация США проявляла интерес к острову в связи с тем, что он хорошо подходит для размещения противоракетной системы раннего предупреждения.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Newsmax констатируется, что в настоящий момент американцы не обладают серьезной системой ПРО на северном направлении. «Неожиданный ядерный залп России над Арктикой был бы смертельным» для Штатов, указывает иностранное издание.

Ранее в субботу портал Avia.pro написал, что НАТО «пошло на провокации» в первый день маневров «Запад-2021», направив свои самолеты в районы развертывания российских ПВО.

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