Avia.pro: НАТО «пошло на провокации» в первый день учений «Запад-2021», направив самолеты в районы развертывания российских ПВО

НАТО «пошло на провокации» в первый день военных учений «Запад-2021», направив свои самолеты в районы развертывания российских ПВО. Соответствующее утверждение высказано в материале интернет-СМИ.
Некоторое время назад стартовали совместные маневры РФ и Белоруссии «Запад-2021». Портал Avia.pro пишет, что НАТО «пошло на провокации» в первый же день учений, направив самолеты в районы развертывания российских средств противовоздушной обороны. Не исключено, что авиация Североатлантического альянса попыталась воздействовать на комплексы ПВО с помощью систем радиоэлектронной борьбы, отмечается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sina указал на то, что мощности ядерного подводного беспилотника «Посейдон» хватит для нанесения значительного урона боевой авианосной группе США.
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