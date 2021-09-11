Avia.pro: НАТО «пошло на провокации» в первый день учений «Запад-2021», направив самолеты в районы развертывания российских ПВО

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11 сентября 2021, 07:11 Источник: Avia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

НАТО «пошло на провокации» в первый день военных учений «Запад-2021», направив свои самолеты в районы развертывания российских ПВО. Соответствующее утверждение высказано в материале интернет-СМИ.

Некоторое время назад стартовали совместные маневры РФ и Белоруссии «Запад-2021». Портал Avia.pro пишет, что НАТО «пошло на провокации» в первый же день учений, направив самолеты в районы развертывания российских средств противовоздушной обороны. Не исключено, что авиация Североатлантического альянса попыталась воздействовать на комплексы ПВО с помощью систем радиоэлектронной борьбы, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sina указал на то, что мощности ядерного подводного беспилотника «Посейдон» хватит для нанесения значительного урона боевой авианосной группе США.

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