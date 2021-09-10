Sina: мощности российского ядерного «Посейдона» хватит, чтобы нанести значительный урон боевой авианосной группе США

Аргументы Недели → В мире 13+

10 сентября 2021, 16:51 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец Ronald Reagan, Petty Officer 1st Class Rawad Ma / globallookpress.com

Мощности российского ядерного подводного беспилотника «Посейдон» хватит, чтобы нанести значительный урон боевой авианосной группе Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sina напоминает, что некоторое время назад были обнародованы космические снимки, на которых «американские эксперты разглядели силуэт ядерного беспилотника “Посейдон”». Ресурс пишет, что данный аппарат приводится в движение ядерным реактором, с помощью которого он может преодолевать под водой тысячи километров.

Мощности боеголовки «Посейдона» достаточно, чтобы нанести значительный урон авианосной группе США, говорится в публикации Sina, пересказанной авторами «ПолитРоссии».

Китайский сайт также отмечает, что разработка «Посейдона» Москвой вызывает «большую обеспокоенность» в Штатах.

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Виктор Литовкин заявил о том, что американцы хотят разместить в космосе ракеты, способные наносить удары по РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости