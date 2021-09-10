Военный аналитик Литовкин: США хотят разместить в космосе ракеты, способные наносить удары по России

Соединенные Штаты хотят разместить в космосе ракеты, способные наносить удары по Российской Федерации. Об этом в беседе с журналистами рассказал отечественный военный аналитик Виктор Литовкин.
«У американцев есть программа быстрого глобального удара. Они хотят разместить в космосе ударные ракеты, которые из космического пространства могут наносить удары по российской территории», — отметил эксперт.
По его словам, Москве известно о планах Вашингтона. В случае их реализации, заявил Литовкин, РФ может «разместить в космосе такие же ракеты с той же целью – максимального удара по США».
Как сообщалось ранее в пятницу, издание Polska Times написало, что Россия «оскорбила» Варшаву размахом и сценарием военных маневров «Запад-2021».
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