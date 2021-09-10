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Военный аналитик Литовкин: США хотят разместить в космосе ракеты, способные наносить удары по России

, 16:25 Источник: «ПолитРоссия»

Военный аналитик Литовкин: США хотят разместить в космосе ракеты, способные наносить удары по России
Космический аппарат на орбите Земли, pixabay.com

Соединенные Штаты хотят разместить в космосе ракеты, способные наносить удары по Российской Федерации. Об этом в беседе с журналистами рассказал отечественный военный аналитик Виктор Литовкин.

«У американцев есть программа быстрого глобального удара. Они хотят разместить в космосе ударные ракеты, которые из космического пространства могут наносить удары по российской территории», — отметил эксперт.

По его словам, Москве известно о планах Вашингтона. В случае их реализации, заявил Литовкин, РФ может «разместить в космосе такие же ракеты с той же целью – максимального удара по США».

Как сообщалось ранее в пятницу, издание Polska Times написало, что Россия «оскорбила» Варшаву размахом и сценарием военных маневров «Запад-2021».

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