Во время войны из-за Карабаха армия Армении по ошибке сбила четыре своих самолета и один вертолет

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11 сентября 2021, 19:15 Источник: Avia.pro

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Во время военного конфликта из-за Нагорного Карабаха, разгоревшегося осенью прошлого года, армия Армении по ошибке сбила четыре своих самолета и один вертолет. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Согласно информации, приведенной порталом Avia.pro, из-за слабой координации между армянскими ВВС и ПВО военные закавказской республики в ходе карабахского конфликта сбили четыре своих штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8. Известно, что два самолета были уничтожены над городом Варденисом.

Ранее в субботу тот же самый сайт написал, что НАТО «пошло на провокации» в первый день маневров «Запад-2021», направив авиацию в районы развертывания российских средств противовоздушной обороны.

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