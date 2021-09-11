Во время войны из-за Карабаха армия Армении по ошибке сбила четыре своих самолета и один вертолет

Во время военного конфликта из-за Нагорного Карабаха, разгоревшегося осенью прошлого года, армия Армении по ошибке сбила четыре своих самолета и один вертолет. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
Согласно информации, приведенной порталом Avia.pro, из-за слабой координации между армянскими ВВС и ПВО военные закавказской республики в ходе карабахского конфликта сбили четыре своих штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8. Известно, что два самолета были уничтожены над городом Варденисом.
Ранее в субботу тот же самый сайт написал, что НАТО «пошло на провокации» в первый день маневров «Запад-2021», направив авиацию в районы развертывания российских средств противовоздушной обороны.
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