Экс-глава Меджлиса Джемилев предрек начало «распада» в России в случае отключения страны от SWIFT и эмбарго на продажу ее ресурсов

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11 сентября 2021, 16:05

Газопровод, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация) Мустафа Джемилев предсказал начало «распада» в России в случае отключения страны от межбанковской системы SWIFT и наложения эмбарго на продажу ее природных ресурсов.

Процитированный «ПолитНавигатором» Джемилев отметил, что РФ «в основном живет за счет продажи» за рубеж нефти и газа. При этом ВВП страны в четыре раза меньше, чем у одной американской Калифорнии.

По словам экс-главы Меджлиса, если ввести эмбарго на поставки ресурсов, экспортируемых Москвой, и отключить ее от SWIFT, «очень скоро можно увидеть, как все в России будет начинать распадаться».

Мустафа Джемилев допустил, что представители Запада «держат в запасе» подобные санкции.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков призвал «разрушить» украинское государство.

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