Аргументы Недели В мире 13+

В посольстве РФ сообщили, что работа над организацией вывозных рейсов из Афганистана ведется

, 13:40 Источник: ТАСС

В посольстве РФ сообщили, что работа над организацией вывозных рейсов из Афганистана ведется
аэропорт Кабула, Saifurahman Safi/XinHua

В посольстве Российской Федерации в Кабуле днем в субботу, 11 сентября, сообщили журналистам, что в настоящий момент прорабатывается организация вывозных рейсов с территории Афганистана в Россию.

В диппредставительстве заметили, что вопрос организации вывозных рейсов из Афганистана сейчас находится на стадии проработки, вследствие чего точных дат назвать нельзя.

Напомним, 25-26 августа силами Министерства обороны были осуществлены вывозные рейсы с афганской территории граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые обратились в российское посольство за содействием в возвращении в свои страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью