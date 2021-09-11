В посольстве РФ сообщили, что работа над организацией вывозных рейсов из Афганистана ведется

Аргументы Недели → В мире 13+

11 сентября 2021, 13:40 Источник: ТАСС

аэропорт Кабула, Saifurahman Safi/XinHua

В посольстве Российской Федерации в Кабуле днем в субботу, 11 сентября, сообщили журналистам, что в настоящий момент прорабатывается организация вывозных рейсов с территории Афганистана в Россию.

В диппредставительстве заметили, что вопрос организации вывозных рейсов из Афганистана сейчас находится на стадии проработки, вследствие чего точных дат назвать нельзя.

Напомним, 25-26 августа силами Министерства обороны были осуществлены вывозные рейсы с афганской территории граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые обратились в российское посольство за содействием в возвращении в свои страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости