Генсек НАТО Столтенберг назвал причиной падения Афганистана крах властей страны

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11 сентября 2021, 07:18 Источник: The New York Times

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Frederic Sierakowski/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках беседы с журналистами заявил, что Афганистан перешел в руки запрещенного в России движения "Талибан" в результате краха властей страны.

Столтенберг уточнил, что весь мир видел крах политического и военного руководства Афганистана, который впоследствии привел к краху всей обороны против талибов.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса также заметил, что вопросом, ускорил ли падение страны уход с ее территории США и НАТО, должны заниматься исследователи. Йенс Столтенберг подчеркнул, что его главной задачей является сохранение достижений в сфере борьбы с терроризмом и вывоз людей из Афганистана.

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