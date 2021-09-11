Баранец допустил возможность применения российских танков для подавления вероятного восстания сторонников талибов в Таджикистане

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11 сентября 2021, 10:38 Источник: «ПолитРоссия»

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец допустил возможность применения российских танков для подавления вероятного восстания сторонников талибов («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) в Таджикистане.

Некоторое время назад стало известно, что 201-я военная база России в Таджикистане до конца текущего года получит около 100 единиц бронетанкового вооружения, а также 30 танков Т-72Б3М.

Баранец считает реальным сценарий, при котором в среднеазиатской республике начнется «буча», когда талибы «насытят» ее своими беженцами. В этом случае танки РФ могут быть применены для подавления восстания противников законной власти, отметил специалист.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский сайт Baijiahao написал, что российские маневры в Арктике стали ответом Москвы на проход британского корабля Defender в Черном море и другие «провокации» со стороны НАТО.

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