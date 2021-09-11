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Avia.pro: ВСУ понесли бы «очень масштабные» потери после ответной атаки России в случае ракетного удара Киева по Крымскому мосту

, 08:39 Источник: Avia.pro

Avia.pro: ВСУ понесли бы «очень масштабные» потери после ответной атаки России в случае ракетного удара Киева по Крымскому мосту
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины понесли бы «очень масштабные» потери после ответной атаки Российской Федерации в случае ракетного удара Киева по Крымскому мосту. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов указал на то, что киевские военные получили бы возможность «зачистить» Крымский мост, если бы не были заморожены работы по комплексам «Нептун».

Портал Avia.pro пишет, что срыв планов, касающихся принятия на вооружение «Нептунов», «можно назвать удачей для Киева». Если бы Украина атаковала мост своими ракетами, ответный удар России привел бы к «очень масштабным» потерям ВСУ, отметил сайт.

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