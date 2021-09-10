Дипломат Волынкин сообщил об организации нового вывозного рейса для россиян и членов их семей из Афганистана

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10 сентября 2021, 09:35 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixabay.com

Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин сообщил, что новый вывозной рейс из Афганистана заберет не только россиян, но и членов их семей, имеющих иностранное гражданство. Так он отреагировал на заявления афганцев с российским паспортами, которым не разрешили взять родственников с собой.

«Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан», - пояснил дипломат.

Волынкин добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос вывоза членов семей россиян, имеющих иностранное гражданство. По его словам, в Москве надеются организовать новый вывозной рейс до конца сентября.

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