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Посол Жирнов в Кабуле заявил, что граждан России вывозят из Афганистана не из-за действий талибов, а из-за приостановки рейсов

, 15:46

Посол Жирнов в Кабуле заявил, что граждан России вывозят из Афганистана не из-за действий талибов, а из-за приостановки рейсов
pixabay.com

Вывоз россиян с афганской территории не связан с действиями “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Такое заявление сделал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В эфире телеканала “Россия 24” он отметил, что российских граждан вывозят из этой страны в связи с приостановкой рейсов из Афганистана. Кроме того, он подчеркнул, что в российской дипмиссии на сегодняшний день все в порядке.

Ранее Жирнов сообщил, что 25 августа с афганской территории вывезли 360 российских граждан. Он сказал, что страну покинули все, кто пожелал. По словам посла, 360 россиян выехали в среду специально заказанными четырьмя бортами.

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