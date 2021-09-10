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Посол Латвии на Украине Пойканс: страны ЕС «не хотят новых проблем» из-за вступления Украины

, 07:44 Источник: РИА Новости

Посол Латвии на Украине Пойканс: страны ЕС «не хотят новых проблем» из-за вступления Украины
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что у стран-членов Евросоюза нет общего понимания о перспективах вступления Киева в сообщество. По его словам, европейские государства не хотят «новых проблем».

«На сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины. И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках»,- высказал дипломат.

Пойканс напомнил, что членство в ЕС – вопрос консенсуса 27 стран-участников. Он отметил, что государства имеют «очень разные взгляды относительно Украины», и часть из них пока не видят оснований для расширения ЕС. Посол добавил, что участники сообщества хотят в нем видеть тех, кто «уже готов к вступлению».

Он считает, что в случае продолжения реформ и достижения «определенного прогресса» Киев сможет поставить вопрос о своем вступлении как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС.

«Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с ЕС»,- резюмировал Пойканс.

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