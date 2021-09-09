Бесконечный путь Украины в Евросоюз

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

9 сентября 2021, 17:38 Источник: chern-molnija.livejournal.com

Глава европейской дипломатии Жоэеп Боррель высказался о европейских персрективах Украины: «Это длительный процесс, не имеющий конечной даты»... Короче, путь Украины в Европу будет бесконечным...

Жозеп Боррель призвал украинские власти продолжить реформы, и выразил готовность оказывать поддержку именно в активизации процесса, а не заниматься благотворительностью. Об этом говорится в статье Борреля на сайте украинского издания "Европейская правда" по итогам его недавнего визита на Украину.

"Как я уже сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны", - написал он.

Кстати, по поводу отсутствия конечных дат вспоминается история с одной крымской компанией (до 2014 г.), и её отношением к рекламным контрактам...

Убедить заказчика (весьма крупную и известную фирму) заключить такой договор оказалось непросто. Компания с готовностью шла на то, без чего можно было и обойтись. Правда, был один нюанс…

Договор по Боррелю

Компания готова была подписать договор, и цена за рекламу её устраивала. Не устраивал один пункт в договоре, говоривший о финансовых санкциях: "в случае если деньги за рекламу не будут переведены до определенного числа".

- Мы не можем подписать этот пункт, - сказал представитель компании.

Не помню, какая упоминалась дата, ну пусть "до 1 мая 2000 года" компания должна была перевести "полную сумму за размещенную рекламу" (против этого пункта представитель компании не возражал), а если деньги не поступали до 1 июня 2000 года, на компанию накладывался штраф (а вот на это компания не соглашалась).

Рекламщики - люди, всегда готовые пойти навстречу клиенту

- Хорошо, - говорит рекламщик. - Пусть будет 1 июля 2000 года.

- Нет, - отвечает представитель компании. - На эту дату мы тоже согласиться не можем.

- 1 августа?

- Тоже нет

Выяснилось, что 1 июня 2001 года компанию тоже не устраивает. То есть она готова была пообещать заплатить деньги, но любая дата, до которой она была обязана это сделать под угрозой штрафа, ее не устраивала. Понимаете, каковы были шансы рекламщиков получить деньги от этой компании за предоставленную услугу?

Примерно такие же, как у Украины - вступить в ЕС...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости