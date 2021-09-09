Портал Avia.pro: удары ВКС России вынудили протурецких боевиков начать массовое отступление из южного Идлиба

Удары российских ВКС вынудили протурецких боевиков начать массовое отступление из южного Идлиба. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Сайт Avia.pro информирует, что силы, поддерживаемые Анкарой, начали в массовом порядке уходить из южной части сирийской провинции Идлиб. Портал отмечает, что отступать боевиков вынудили удары со стороны ВКС РФ. Они уже третью неделю бомбят позиции вооруженных формирований южнее трассы М-4, указывается в процитированном материале. Согласно неофициальным сведениям, приведенным ресурсом, в результате данных атак были ликвидированы порядка 280 боевиков.
Ранее в четверг то же самое сетевое издание написало, что Польша и Литва могут попытаться сорвать российско-белорусские учения «Запад-2021».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.