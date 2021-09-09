Портал Avia.pro: удары ВКС России вынудили протурецких боевиков начать массовое отступление из южного Идлиба

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9 сентября 2021, 07:44 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Удары российских ВКС вынудили протурецких боевиков начать массовое отступление из южного Идлиба. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro информирует, что силы, поддерживаемые Анкарой, начали в массовом порядке уходить из южной части сирийской провинции Идлиб. Портал отмечает, что отступать боевиков вынудили удары со стороны ВКС РФ. Они уже третью неделю бомбят позиции вооруженных формирований южнее трассы М-4, указывается в процитированном материале. Согласно неофициальным сведениям, приведенным ресурсом, в результате данных атак были ликвидированы порядка 280 боевиков.

Ранее в четверг то же самое сетевое издание написало, что Польша и Литва могут попытаться сорвать российско-белорусские учения «Запад-2021».

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