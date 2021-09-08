Известия: Украина попыталась включить в текст итогов саммита нормандского формата газовую тематику

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8 сентября 2021, 23:08 Источник: Известия

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в российской делегации, близкий к переговорам, сообщили, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак хотел незаметно включить в проект итогов саммита нормандского формата газовую тематику.

«Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса»,- пояснил собеседник.

Он отметил, что другие аспекты этого вопроса на саммите нормандской четверки (Германия, Россия, Франция, Украина)не рассматриваются.

Также источник уточнил, что Ермак согласился внести в проект итогового документа встречи положения о приверженности Украины к полному выполнению Минских соглашений. Он напомнил, что накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович открыто заявил, что Киев «снялся с крючка» этих договоренностей. Однако глава офиса призвал не обращать внимания на ситуацию внутри страны, поскольку президент Владимир Зеленский «исполнит все, под чем будет стоять его подпись после саммита».

Переговоры в формате видеосвязи состоялись по инициативе Германии. Отмечается, что накануне саммита участники обменялись проектами итоговых документов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак обсудил со своим немецким коллегой Георгом Графом Вальдерзее возможность использования киевской ГТС после 2024 года.

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