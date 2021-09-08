Вице-премьер РФ Новак обсудил с немецким коллегой Вальдерзее транзит газа через Украину после 2024 года

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8 сентября 2021, 21:34 Источник: РИА Новости

Александр Новак, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее возможность использования киевской ГТС после 2024 года.

«В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации», - говорится в сообщении российского правительства.

Также Новак и Вальдерзее затронули актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. Вице-премьер отметил, что двусторонне сотрудничество в сфере энергетики носит стратегический характер и является стержневым во взаимодействии Москвы с Евросоюзом. По его словам, Берлин остается главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил ввести санкции против «Газпрома», если энергетическая корпорация продолжит блокировать доступ третьих стран к транзиту газа через Украину. Он отметил, что лучшей гарантией энергетической безопасности Украины станут контракты с европейскими компаниями.

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