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Глава «Нафтогаза» предложил ввести санкции против «Газпрома» в случае отсутствия контрактов на транзит с европейскими компаниями

, 07:53 Источник: РИА Новости

Глава «Нафтогаза» предложил ввести санкции против «Газпрома» в случае отсутствия контрактов на транзит с европейскими компаниями
плита, фото: pixabay.com

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предложил ввести санкции против «Газпрома», если энергетическая корпорация продолжит блокировать доступ третьих стран к транзиту газа через Украину.

Витренко пояснил, что лучшей гарантией энергетической безопасности Украины станут контракты с европейскими компаниями на транзит газа. В противном случае придется вводить санкции против «Газпрома», поскольку корпорация докажет, что использует «голубое» топливо как «геополитическое оружие», отметил он.

«И мы сейчас ждем обещанных так называемых консультаций на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны устроить немцы. И на этих переговорах мы будем говорить с конкретными компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину»,- добавил глава «Нафтогаза».

Также Витренко считает, что «продление контракта на транзит «голубого» топлива с «Газпромом» не является достаточной гарантией».

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил об отсутствии у России заинтересованности в остановке транзита газа через Украину.

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