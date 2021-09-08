Представитель ФСБ подтвердил причастность ЦРУ к операции по задержанию россиян в Минске в 2020 году

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8 сентября 2021, 21:18 Источник: РИА Новости

Минск, фото: Victor Lisitsyn/ globallookpress.com

Федеральная служба безопасности подтвердила информацию, распространённую телеканалом CNN, о том, что ЦРУ принимала участие в операции по задержанию 33 россиян в Минске. Инцидент произошёл в июле 2020 года.

CNN со ссылкой на информационные источники сообщил, что США финансово и консультационно поддерживали операцию, организованную украинскими спецслужбами. Они пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.

«Очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной»,- отметил представитель ФСБ.

Однако он не стал бы утверждать, что материал имеет эксклюзивный характер, поскольку год назад доказательства уже были представлены в газете «Комсомольская правда». Расследование вел журналист Александр Коц.

По его словам, ГУР и СБУ заманили россиян в Белоруссию. Позднее президент Украины Владимир Зеленский попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко передать Киеву тех, кто участвовал в боях в Донбассе против страны и местных жителей. Собеседник уверен, что это «спланированное похищение граждан».

«И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем»,- резюмировал он.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дезинформацией материал CNN. Он предложил обратить внимание на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Чиновник считает, что такой оперативности раньше не было.

«Ситуация говорит сама за себя. При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 Августа 2020 года», - добавил советник.

Напомним, что 29 июля стало известно о задержании 33 россиян в Миске, которые якобы были членами ЧВК Вагнера. СК Белоруссии отмечал, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране.

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