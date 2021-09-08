Источник в движении талибов: инаугурация нового правительства Афганистана состоится 11 сентября

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8 сентября 2021, 19:30 Источник: РИА Новости

Кабул, фото: Stringer/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в радикальном движении «Талибан» (запрещено РФ) сообщили, что инаугурация нового правительства Афганистана состоится 11 сентября.

«Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября»,- отметил собеседник.

По его словам, на церемонию приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран. Кроме того, в среду, 8 сентября, заместитель главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар направился в Катар, чтобы пригласить делегации еще ряда стран.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы вошли в Кабул. Они захватили президентский дворец и столичный аэропорт. Члены движения объявили, что война в исламской республике закончена.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну. 31 августа территорию республики освободили американские военные.

Талибы начали формировать новое правительство.

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