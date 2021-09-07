Представитель талибов Муджахид назвал текущую ситуацию в Афганистане критической

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7 сентября 2021, 20:18 Источник: РИА Новости

Sanaullah Seaim/Global Look Press

На афганской территории не должны наблюдаться протестные акции до улучшения ситуации в стране. Такое заявление сделал Забиулла Муджахид, представитель “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация).

Он назвал ситуацию в Афганистане критической, указав на то, что в настоящее время в стране “не время для протестов”. По словам Муджахида, целью протестных акций является создание напряженности.

При этом он уверен, что протестующим оказывают поддержку извне. Во время пресс-конференции представитель талибов подчеркнул, что “протесты не должны происходить до тех пор, пока ситуация не улучшится и не будут приняты и правовые рамки для протестующих”.

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