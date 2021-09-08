Болгарское издание «Факти» об учениях «Запад-2021»: армия России «хочет напугать Европу»

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8 сентября 2021, 12:49

Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армия Российской Федерации «хочет напугать Европу». Соответствующее утверждение содержится в появившейся в болгарском интернет-сегменте публикации, где говорится о предстоящих военных учениях «Запад-2021».

Сетевое издание «Факти» пишет, что с помощью стартующих 10 сентября маневров армия РФ «хочет напугать Европу». Портал процитировал польского журналиста Петара Петровича, полагающего, что учения вряд ли носят оборонительный характер, и их масштаб значительно больше, чем заявляет Москва.

«Североатлантический альянс должен противодействовать, потому что Москва понимает только язык силы», — отметил Петрович.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание ZBIAM предрекло, что в ходе маневров «Запад-2021» Россия «унизит» Польшу, Украину и Прибалтику.

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