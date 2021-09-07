Издание ZBIAM: Россия «унизит» Польшу, Украину и Прибалтику во время учений «Запад-2021»

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7 сентября 2021, 19:49 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация «унизит» Польшу, Украину и Прибалтику во время военных учений «Запад-2021». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах польских СМИ.

Маневры «Запад-2021» пройдут 10-16 сентября на полигонах, расположенных в РФ и Белоруссии. Москва официально заявляла о том, что данные учения будут носить сугубо оборонительный характер. Несмотря на это, издание ZBIAM написало, что в ходе маневров Россия «унизит» Польшу, Украину и прибалтийские республики. По мнению польских журналистов, также Москва намерена поставить под угрозу безопасность обозначенных стран.

Кроме того, как отмечает «ПолитРоссия», в ZBIAM завысили в десять раз число участников учений. Согласно утверждению издания, к ним привлекут два миллиона военнослужащих.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Sohu выступил с прогнозом, по которому РФ сможет сопротивляться Соединенным Штатам больше месяца в случае неядерного конфликта между ними.

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