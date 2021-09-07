Sohu: Россия сможет сопротивляться США больше месяца в случае войны без применения ядерного оружия

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7 сентября 2021, 19:14 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация сможет сопротивляться Соединенным Штатам больше месяца в случае войны без применения ядерного оружия. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu пишет, что некоторое время назад эксперты из Германии выступили с прогнозом, согласно которому РФ не продержится больше тридцати суток против США, если между данными государствами разгорится неядерный конфликт.

Портал отмечает, что данная оценка «вызывает недоумение». Как указывает ресурс, Россия уступает потенциальному противнику в количестве самолетов и кораблей, однако у нее есть свои серьезные преимущества. В их числе огромная стратегическая глубина российской обороны, обусловленная размерами страны. Также констатируется, что ракетные системы, имеющиеся в арсенале РФ, не хуже американских.

Москва сможет сопротивляться Штатам больше месяца в случае войны без применения средств массового поражения, прогнозируется в публикации Sohu, пересказанной «ПолитРоссией».

Как сообщалось ранее во вторник, издание The National Interest предположило, что РФ может использовать ядерные подводные аппараты «Посейдон» против американских авианосцев.

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