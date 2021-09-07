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National Interest: Россия может использовать ядерные «Посейдоны» против авианосцев США

, 10:59 Источник: «ПолитРоссия»

National Interest: Россия может использовать ядерные «Посейдоны» против авианосцев США
Американский авианосец Ronald Reagan, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация может использовать ядерные подводные беспилотники «Посейдон» против авианосцев Соединенных Штатов. Соответствующее предположение содержится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Некоторое время назад армия РФ начала тестирование аппарата «Посейдон», представляющего собой огромную торпеду. The National Interest (NI) пишет, что концепция применения данного боевого устройства довольно загадочна.

В публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией», выдвинута версия, согласно которой «Посейдоны» могут быть использованы против авианосцев США. NI отмечает, что очень быстрый дрон с ядерным вооружением способен оказаться трудной целью для американской противолодочной обороны.

Ранее во вторник портал Avia.pro сообщил, что ВКС РФ уничтожили группу протурецких боевиков в ходе удара термобарическими бомбами в сирийском Идлибе.

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