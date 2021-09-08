Жительницы Кабула вышли на акцию протеста

Аргументы Недели → В мире 13+

8 сентября 2021, 10:59 Источник: РИА "Новости"

жительницы Афганистана, Xinhua Kabul/Xinhua

Жительницы Кабула утром в среду, 8 сентября, вышли на очередную акцию протеста. Согласно последней информации, они требуют обеспечить участие женщин в управлении Афганистаном.

Ранее члены запрещенного в России движения "Талибан" объявили состав временного правительства, в котором не оказалось женщин.

Участницы акции в свою очередь утверждают, что кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе.

Поступила информация о том, что талибы пытаются помешать шествию. Данных о применении силы в отношении жительниц Кабула нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости