Аргументы Недели Политика 13+

Sky News Arabia: источник в Пентагоне заявил о «крови американцев» на руках новых властей Афганистана

, 07:06 Источник: Sky News Arabia

Sky News Arabia: источник в Пентагоне заявил о «крови американцев» на руках новых властей Афганистана
эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Источник в Пентагоне в рамках разговора с журналистами в минувший вторник, 7 сентября, заявил, что в составе нового правительства Афганистана есть террористы, "запятнанные кровью американцев".

Ранее представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства.

Чиновник Пентагона предоставил СМИ информацию о том, что большинство членов нового кабмина являются радикалами и так или иначе связаны с террористическими организациями. По словам источника, в частности, речь идет о министре внутренних дел Сараджуддине Хаккани.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Мнение

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится на отдыхе в одном из регионов Сибири, вместе с ним отдыхает министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество