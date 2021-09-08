Sky News Arabia: источник в Пентагоне заявил о «крови американцев» на руках новых властей Афганистана

Аргументы Недели → Политика 13+

8 сентября 2021, 07:06 Источник: Sky News Arabia

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Источник в Пентагоне в рамках разговора с журналистами в минувший вторник, 7 сентября, заявил, что в составе нового правительства Афганистана есть террористы, "запятнанные кровью американцев".

Ранее представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства.

Чиновник Пентагона предоставил СМИ информацию о том, что большинство членов нового кабмина являются радикалами и так или иначе связаны с террористическими организациями. По словам источника, в частности, речь идет о министре внутренних дел Сараджуддине Хаккани.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости