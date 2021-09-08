Судмедэксперты Нью-Йорка опознали еще двух жертв терактов 11 сентября 2001 года

В Управлении главного судмедэксперта Нью-Йорка опознали двух жертв терактов во Всемирном торговом центре, которые произошли 11 сентября 2001 года. Об этом стало известно утром во вторник.
Согласно последним сообщениям, 1646-й опознанной жертвой является Дороти Морган из Хемпстеда (штат Нью-Йорк), а 1647-й – мужчина, имя которого не разглашается по желанию членов его семьи.
Подчеркивается, что опознания, о которых идет речь, стали первыми с осени 2019 года. В общей сложности 1 106 (40%) из 2 753 жертв терактов 11 сентября во Всемирном торговом центре все еще не идентифицированы.
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