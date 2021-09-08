Аргументы Недели В мире 13+

Судмедэксперты Нью-Йорка опознали еще двух жертв терактов 11 сентября 2001 года

, 09:01 Источник: ТАСС

Судмедэксперты Нью-Йорка опознали еще двух жертв терактов 11 сентября 2001 года
мемориал в Нью-Йорке, pixabay.com

В Управлении главного судмедэксперта Нью-Йорка опознали двух жертв терактов во Всемирном торговом центре, которые произошли 11 сентября 2001 года. Об этом стало известно утром во вторник.

Согласно последним сообщениям, 1646-й опознанной жертвой является Дороти Морган из Хемпстеда (штат Нью-Йорк), а 1647-й – мужчина, имя которого не разглашается по желанию членов его семьи.

Подчеркивается, что опознания, о которых идет речь, стали первыми с осени 2019 года. В общей сложности 1 106 (40%) из 2 753 жертв терактов 11 сентября во Всемирном торговом центре все еще не идентифицированы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Мнение

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится на отдыхе в одном из регионов Сибири, вместе с ним отдыхает министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество