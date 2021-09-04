Байден распорядился рассекретить документы о теракте 11 сентября 2001 года

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4 сентября 2021, 07:59

фото: pixabay.com

Президент США Джозеф Байден издал указ, позволяющий рассекретить документы, связанные с терактами 11 сентября 2001 года. Снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Байдена.

В указе, подписанным Байденом, говорится, что "в преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках, ... критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность..."

Президент США поручил генпрокурору Меррику Гарланду, министерству юстиции и другим ведомствам провести ревизию массива документов ФБР и обнародовать рассекреченные сведения относительно событий 11 сентября 2001 года в течение шести месяцев.

В результате терактов 20 лет назад погибли порядка трех тысяч человек. Установлено, что 19 из 15 человек, которые в тот день захватили пассажирские самолеты и протаранили на них башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном, были саудовскими подданными. За терактом стояла "Аль-Каида", террористическая организация, запрещенная в России.

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