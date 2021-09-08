Киевский экономист Михаил Кухар: военные России могут «напасть» на Украину под видом белорусских пограничников

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8 сентября 2021, 08:34

Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российские военные могут «напасть» на Украину под видом белорусских пограничников. Соответствующий вариант развития событий допустил Михаил Кухар, киевский экономист.

Процитированный «ПолитНавигатором» эксперт выступил с утверждением, согласно которому за действиями Минска, который «атакует страны Балтии мигрантами», якобы стоит Москва. Также Кухар счел реальным сценарий, при котором военные РФ могут «напасть» на Украину под видом пограничников Белоруссии.

«Если русские войска, переодетые белорусскими пограничниками, подходят к Житомиру или захватывают Вышгород, вся мировая пресса напишет: “Лукашенко напал на Украину”, — отметил экономист.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно заявляют об «агрессивных» планах Москвы. Российская сторона опровергает подобные обвинения, указывая на их бездоказательный характер.



Ранее на текущей неделе сообщалось, что первый глава правительства самопровозглашенной ДНР Александр Бородай озвучил точку зрения, по которой украинский президент Владимир Зеленский начнет наступление в Донбассе, если получит «приказ» от США.

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