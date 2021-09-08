Сайт Avia.pro: Сирия может атаковать Израиль российскими «Искандерами» в случае продолжения воздушных ударов этой страны

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8 сентября 2021, 07:58 Источник: Avia.pro

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Сирия может атаковать Израиль российскими ракетами «Искандер» в случае продолжения воздушных ударов этой страны. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «Сирия неоднократно угрожала Израилю» ответными мерами, если его ВВС продолжат свои налеты на арабскую республику. Как отмечает сайт, последние по времени израильские воздушные атаки продемонстрировали, что системы противовоздушной и противоракетной обороны еврейского государства «совершенно бесполезны» в условиях мощного радиоэлектронного подавления.

Это дает сирийской армии «реальную возможность» применить против оппонента тактическое ракетное вооружение, указывают авторы ресурса. По мнению журналистов, войска, подконтрольные официальному Дамаску, могут атаковать Израиль российскими комплексами «Искандер» в случае новых авиаударов.

Ранее в среду то же самое интернет-издание сообщило, что американский военный самолет «устроил опасную провокацию» у западного побережья Крыма, приблизившись к границам полуострова.

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