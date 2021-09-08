Avia.pro: военный самолет США «устроил опасную провокацию» у западного побережья Крыма, приблизившись к его границам

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8 сентября 2021, 07:29 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Военный самолет Соединенных Штатов «устроил опасную провокацию» у западного побережья российского Крыма, приблизившись к границам полуострова. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что противолодочный Boeing P-8A Poseidon, входящий в состав американских ВМС, некоторое время назад «устроил опасную провокацию» рядом с западным побережьем Крыма, приблизившись к границам данного региона. Предполагается, что самолет мог следить за одной из российских субмарин.

Судя по имеющейся информации, истребители ВКС РФ на перехват Boeing P-8A Poseidon не поднимались, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание ZBIAM спрогнозировало, что Россия «унизит» Польшу, Украину и Прибалтику в ходе предстоящих учений «Запад-2021».

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