The Intercept: США финансировали исследования в Китае рисков передачи коронавирусов от летучих мышей человеку

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8 сентября 2021, 08:00 Источник: The Intercept

COVID-19, pixabay.com

В СМИ появились данные о том, что США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку. Часть средств была направлена в Ухань.

Издание The Intercept утверждает, что располагает материалом на 900 страниц, в котором содержится информация о финансировании вирусологических изысканий в Китае со стороны США.

Журналисты утверждают, что проект, о котором идет речь, был направлен на выяснение факторов, позволяющих животным коронавирусам развиваться и передаваться человеку. В рамках исследования якобы изучались различные вирусы в критической группе животных (летучие мыши) в местах с повышенным риском зарождения (рынки дикой природы) в эпицентре появления новых болезней (Китай).

Среди грантополучателей значится Институт вирусологии в Ухане.

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