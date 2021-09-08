The Intercept: США финансировали исследования в Китае рисков передачи коронавирусов от летучих мышей человеку

В СМИ появились данные о том, что США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку. Часть средств была направлена в Ухань.
Издание The Intercept утверждает, что располагает материалом на 900 страниц, в котором содержится информация о финансировании вирусологических изысканий в Китае со стороны США.
Журналисты утверждают, что проект, о котором идет речь, был направлен на выяснение факторов, позволяющих животным коронавирусам развиваться и передаваться человеку. В рамках исследования якобы изучались различные вирусы в критической группе животных (летучие мыши) в местах с повышенным риском зарождения (рынки дикой природы) в эпицентре появления новых болезней (Китай).
Среди грантополучателей значится Институт вирусологии в Ухане.
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