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COVID-19 мог возникнуть в лаборатории на американской военной базе Форт-Детрик в Мэриленде

, 18:49

COVID-19 мог возникнуть в лаборатории на американской военной базе Форт-Детрик в Мэриленде

Если это так, то американским расследователям пришлось очень постараться, чтобы не выйти на самих себя.

27 августа разведсообщество США опубликовало рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса. Восемнадцать американских спецслужб не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Однако они доложили Джо Байдену, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.

Три месяца аж восемнадцать американских спецслужб с многомиллиардным бюджетом, что называется, землю рыли, но не смогли выполнить задание своего президента и выйти на китайский след коронавируса.

Уханьский институт вирусологии заявил, что с момента вспышки COVID-19 у него не было ни одного случая инфицирования сотрудников. Так называемые «разведданные» США – это порочный политический подлог, указывается в редакционной статье китайского англоязычного издания: «Куда бы ВОЗ ни отправилась для отслеживания происхождения COVID-19, она должна заручиться откровенным сотрудничеством местных учёных и административных органов. Группа экспертов ВОЗ выразила удовлетворение и признательность за сотрудничество Китая. США хотят презумпции виновности и намерены провести расследование «в стиле Холмса». Это совершенно невозможно в науке и является политическим оскорблением для китайских учёных и административных органов».

Пекин сейчас утверждает, что вирус мог возникнуть за пределами Китая, в том числе в лаборатории на военной базе Форт-Детрик в Мэриленде, и призвал ВОЗ расследовать ранние вспышки коронавируса в других странах.

Байден дал разведке невыполнимое задание. Выводы о происхождении коронавируса и его классификации (является ли он биологическим оружием) должны сделать учёные, а не шпионы.

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