Матвиенко заявила, что не сомневается в признании «Спутника V» в Европе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 7 сентября, заявила, что Россия в настоящий момент продолжает работать над признанием российской вакцины против COVID-19 "Спутник V " в Европе.
Валентина Матвиенко в рамках беседы с журналистами выразила уверенность в том, что препарат "Спутник V" будет зарегистрирован и Всемирной организацией здравоохранения, и соответствующими службами в Европейском Союзе. Точные сроки признания вакцины, однако, по словам спикера Совфеда, сейчас назвать нельзя.
"Поверьте, у нас хватит для этого терпения", – заметила Матвиенко, а также добавила, что РФ будет и дальше работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации со странами ЕС.
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