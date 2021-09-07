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В Перу будут производить вакцину «Спутник V»

, 08:28 Источник: РИА "Новости"

В Перу будут производить вакцину «Спутник V»
вакцинация, Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Перу и Россия договорились о начале производства вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" на территории латиноамериканской страны. Об этом заявил сегодня перуанский президент Педро Кастильо.

По словам лидера Перу, без вакцинация против коронавирусной инфекции не будет полного восстановления экономики.

Педро Кастильо уточнил во вторник, 7 сентября, что в результате переговоров между перуанским и российским правительствами было согласовано открытие завода по производству вакцины от COVID-19 "Спутник V" на территории латиноамериканской страны.

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