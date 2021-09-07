Талибы закрашивают уличные фрески в Кабуле и заменяют их на религиозные лозунги

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7 сентября 2021, 10:23 Источник: NDTV

Кабул, Kabir/XinHua

Руководство запрещенного в России движения "Талибан" приняло решение закрасить уличные фрески и граффити, которые украшали стены Кабула, и заменить их религиозными лозунгами и флагами талибов.

Один из лидеров кабульских уличных художников Омаид Шарифи, который ранее покинул Афганистан, сообщил, что в течение семи лет стены Кабула украшались яркими граффити и фресками. В общей сложности с 2014 года было создано около 2 200 работ.

Теперь талибы закрашивают рисунки белой краской и заменяют их на религиозные лозунги.

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