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Байден заявил, что до признания режима талибов в Афганистане еще «далеко»

, 07:48 Источник: РИА "Новости"

Байден заявил, что до признания режима талибов в Афганистане еще «далеко»
президент США Джо Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в минувший понедельник, 6 сентября, в рамках разговора с журналистами заявил, что что до признания правительства талибов в Афганистане еще "далеко".

В пресс-службе Белого дома отметили, что накануне американский лидер подошел к встречавшему его пулу с намерением сделать некое заявление. Политик начал фразу словами о том, что завтра "большой день", однако репортеры прервали его вопросами о ситуации в Афганистане.

Один из журналистов, в частности, спросил о признании режима запрещенного в России движения "Талибан". Джо Байден подчеркнул, что "до этого далеко".

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