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В Японии скончался еще один мужчина после введения вакцины Moderna из партии с примесями

, 09:46 Источник: РИА "Новости"

В Японии скончался еще один мужчина после введения вакцины Moderna из партии с примесями
вакцина Moderna, Vit Simanek/CTK

Мужчина, который сделал прививку в Японии вакциной компании Moderna из подлежащей к отзыву партии, умер на следующий день после введения препарата. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Установлено, что 49-летний мужчина 11 августа получил вторую дозу вакцины Moderna из партии с примесями, а утром следующего дня его не стало. Известно, что у умершего была аллергия на гречиху.

К настоящему моменту точная связь между вакцинацией и гибелью жителя Японии не установлена.

Напомним, ранее в стране скончались еще двое мужчин, которые сделали прививку препаратами из отозванных партий.

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