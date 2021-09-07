В Японии скончался еще один мужчина после введения вакцины Moderna из партии с примесями

Мужчина, который сделал прививку в Японии вакциной компании Moderna из подлежащей к отзыву партии, умер на следующий день после введения препарата. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны.
Установлено, что 49-летний мужчина 11 августа получил вторую дозу вакцины Moderna из партии с примесями, а утром следующего дня его не стало. Известно, что у умершего была аллергия на гречиху.
К настоящему моменту точная связь между вакцинацией и гибелью жителя Японии не установлена.
Напомним, ранее в стране скончались еще двое мужчин, которые сделали прививку препаратами из отозванных партий.
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