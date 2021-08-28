В Японии два человека скончались после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna

Аргументы Недели → В мире 13+

28 августа 2021, 10:48 Источник: Reuters

вакцина Moderna, Lev Radin/Keystone Press Agency

За последний месяц на территории Японии два человека скончались после того, как сделали прививки от коронавируса нового типа препаратом Moderna, в партии которого были ранее выявлены примеси.

В Министерстве здравоохранения Японии в субботу, 28 августа, отметили, что за последний месяц двое мужчин в возрасте около тридцати лет скончались в стране через несколько дней после вакцинации против COVID-19 вторым компонентом препарата Moderna.

В настоящий момент причины смерти японцев расследуют специалисты. Пока не сообщается, находились ли примеси в ампулах, использованных в процессе вакцинации погибших.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости