В Японии два человека скончались после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna

За последний месяц на территории Японии два человека скончались после того, как сделали прививки от коронавируса нового типа препаратом Moderna, в партии которого были ранее выявлены примеси.
В Министерстве здравоохранения Японии в субботу, 28 августа, отметили, что за последний месяц двое мужчин в возрасте около тридцати лет скончались в стране через несколько дней после вакцинации против COVID-19 вторым компонентом препарата Moderna.
В настоящий момент причины смерти японцев расследуют специалисты. Пока не сообщается, находились ли примеси в ампулах, использованных в процессе вакцинации погибших.
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