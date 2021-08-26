В Японии приостановили использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna из-за обнаружения примесей

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26 августа 2021, 08:00 Источник: Kyodo

вакцина Moderna, Maule/Fotogramma

На территории Японии приостановили использование большой партии вакцины против коронавируса нового типа американской компании Moderna, в составе которой ранее были обнаружены неизвестные примеси.

Партия препарата, о которой идет речь, была произведена в Испании. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о приостановке использования около 1,63 миллиона вакцин Moderna и инициировало проведение проверки в связи с данным инцидентом.

Подчеркивается, что размер частиц примеси в препаратах достигает нескольких миллиметров.

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