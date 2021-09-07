Из Китая в Россию направили очередную партию медицинского кислорода

Во вторник, 7 сентября, из Китая в Россию была отправлена партия жидкого кислорода медицинского назначения. Соответствующую информацию предоставили в генконсульстве РФ в Харбине (провинция Хэйлунцзян).
Уточняется, что очередная партия жидкого кислорода для использования в медицинских целях была направлена из Китая в Иркутскую область.
В минувший понедельник на заводе китайской компании "Лимин" прошла символическая церемония загрузки, на которой присутствовали сотрудники генконсульства России в Харбине". Согласно плану, цистерна с кислородом будет передана российской стороне уже на текущей неделе посредством автомобильного пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия.
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