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Из Китая в Россию направили очередную партию медицинского кислорода

, 09:14 Источник: ВКонтакте

Из Китая в Россию направили очередную партию медицинского кислорода
баллоны с кислородом, Fadli Akbar/Keystone Press Agency

Во вторник, 7 сентября, из Китая в Россию была отправлена партия жидкого кислорода медицинского назначения. Соответствующую информацию предоставили в генконсульстве РФ в Харбине (провинция Хэйлунцзян).

Уточняется, что очередная партия жидкого кислорода для использования в медицинских целях была направлена из Китая в Иркутскую область.

В минувший понедельник на заводе китайской компании "Лимин" прошла символическая церемония загрузки, на которой присутствовали сотрудники генконсульства России в Харбине". Согласно плану, цистерна с кислородом будет передана российской стороне уже на текущей неделе посредством автомобильного пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия.

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