В региональном Минздраве объяснили проблему с подачей кислорода в больнице во Владикавказе после ЧП

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 22:42 Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: pixels.com

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Владикавказа Стэлла Джихаева прокомментировала поломку на кислородной станции в городской больнице в понедельник, 9 августа. В результате происшествия скончались девять пациентов, еще двое на следующей день.

«На сегодняшний день в больнице проводятся все необходимые работы по оптимизации системы кислородоснабжения во всех отделениях больницы. Часть работ уже завершена, но учитывая общее состояние всей системы кислородоснабжения, которая существует, это сделать достаточно не просто, учитывая такую интенсивную загрузку», - пояснила она.

В Северную Осетию по поручению главы республики прибыли специалисты лицензированной компании, которые проводят аудит системы кислородоподачи во всех медучреждениях. По результатам проверки будет принято решение о реконструкции существующей системы либо о строительстве новой, отметила Джихаева. Пресс-секретарь уточнила, что изначально «система не предполагала наличия резервной линии, поскольку она была экстренно построена».

Ранее Племянница пациентки, погибшей в больнице Владикавказа, рассказала подробности о ЧП.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости