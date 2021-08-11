Племянница пациентки, погибшей в больнице Владикавказа: «Вот геноцид полный. Я такое в жизни никогда не видела»

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11 августа 2021, 21:55 Источник: Мash

Племянница пациентки, погибшей в больнице Владикавказа, рассказала о панике, которая началась, когда прекратилась подача кислорода и люди стали задыхаться.

60-летнюю Елену Ботоеву перевели в клинику из Беслана с поражением лёгких 50%. В день аварии Ирина Туаева приехала навестить тётю в реанимации, но ее к родственнице не пустили. Врачи искали трубки, близкие пациентов помогали разносить баллоны, часть из которых оказалась пустыми, оборудование не подходило. На вопрос о состоянии тёти Ирине ответили, что она подключена к кислороду и дышит.

А когда все закончилось, и подачу кислорода хоть как-то возобновили, ей сообщили, что родственницы больше нет. «Подушили людей. Вот геноцид полный. Я такое в жизни никогда не видела», - рыдая, рассказывает женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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