Советник главы офиса Зеленского Арестович считает бездействие украинских военных причиной потери Крыма в 2014 году

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6 сентября 2021, 21:19 Источник: РИА Новости

А. Арестович, фото Тwitter.com/arestovych

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал новую причину потери Крыма в 2014 году. По мнению Арестовича, это бездействие украинских военных.

В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV советник главы офиса Зеленского заявил, что Киев должен был мобилизовать армию, чтобы не допустить перехода Крыма под контроль России. По его мнению, этого не сделали, поскольку среди военнослужащих наблюдался "тотальный моральный обвал".

"Командиры ссылались на власти Украины, Киев ссылался на устав", — пояснил Арестович.

Спикер делегации Киева на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе Алексей Арестович предрек "большие неприятности" армии России в случае "нападения" боевой российской авиации на Украину.

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