Арестович: российские самолеты «будут сыпаться с неба как град» в случае «нападения» на Украину

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6 сентября 2021, 11:39

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Спикер делегации Киева на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе Алексей Арестович предрек «большие неприятности» армии России в случае «нападения» ее боевой авиации на Украину.

Арестович отметил в эфире одного из YouTube-каналов, что украинская армия имеет в своем распоряжении «57 батарей ПВО и еще несколько наземных полков, прикрывающих наземные войска». Армию РФ ждут «большие неприятности», если она решит применить свою боевую авиацию против соседней страны, спрогнозировал спикер киевской делегации. Он предсказал, что в случае «нападения» российские самолеты «будут сыпаться с неба как град».

Официальный Киев обвиняет Москву в развязывании вооруженного противостояния на территории Донбасса, которое началось весной 2014 года. Власти России подобные утверждения опровергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами».

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