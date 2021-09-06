Аргументы Недели В мире 13+

Арестович: российские самолеты «будут сыпаться с неба как град» в случае «нападения» на Украину

, 11:39

Арестович: российские самолеты «будут сыпаться с неба как град» в случае «нападения» на Украину
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Спикер делегации Киева на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе Алексей Арестович предрек «большие неприятности» армии России в случае «нападения» ее боевой авиации на Украину.

Арестович отметил в эфире одного из YouTube-каналов, что украинская армия имеет в своем распоряжении «57 батарей ПВО и еще несколько наземных полков, прикрывающих наземные войска». Армию РФ ждут «большие неприятности», если она решит применить свою боевую авиацию против соседней страны, спрогнозировал спикер киевской делегации. Он предсказал, что в случае «нападения» российские самолеты «будут сыпаться с неба как град».

Официальный Киев обвиняет Москву в развязывании вооруженного противостояния на территории Донбасса, которое началось весной 2014 года. Власти России подобные утверждения опровергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

Депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами». Соответствующее заявление парламентарий сделал некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Лавров заявил, что США по-прежнему считают возможным навязывать России внутреннюю повестку дня

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не принесла кардинальных перемен в отношениях Москвы и Вашингтона. По словам российского дипломата, американская сторона по-прежнему полагает, что может навязывать Российской Федерации внутреннюю повестку дня, а также голословно обвиняет Москву в том, она вмешивается во внутренние дела Вашингтона, не предъявляя, однако никаких конкретных фактов.

Политика

Общество

В мире

В мире

Происшествия

Происшествия

В мире

Политика