Сайт Armada International: НАТО изучает способ «воздушной охоты» на российские подлодки с помощью дронов

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6 сентября 2021, 20:07 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MFA Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс изучает способ «воздушной охоты» на российские подлодки с помощью беспилотников. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Портал Armada International пишет, что НАТО изучает способ «воздушной охоты» на субмарины РФ посредством использования дронов. Отмечается, что для выполнения данной задачи хорошо подходят корабельные беспилотники вертикального взлета и посадки.

Сайт указывает на то, что военный флот Соединенных Штатов, в частности, имеет в своем распоряжении аппараты MQ-4C Triton, которые должны предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях.

В Европе главным приверженцем беспилотных морских миссий можно считать Францию, констатируется в публикации Armada International, пересказанной журналистами «ПолитРоссии». Известно, что в декабре 2020 года французские ВМС приняли на вооружение четыре дополнительных дрона Camcopter S-100. Это произошло после успешной интеграции Camcopter S-100 с десантным кораблем типа «Мистраль».

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание NetEase спрогнозировало, что в случае войны Москва одержит победу над США с помощью своего оружия массового уничтожения.

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