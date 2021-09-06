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Издание NetEase: в случае войны Россия победит США с помощью ядерного оружия

, 19:37 Источник: «ПолитРоссия»

Издание NetEase: в случае войны Россия победит США с помощью ядерного оружия
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта Российская Федерация победит Соединенные Штаты с помощью своих ядерных вооружений. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

«Можно с уверенностью сказать, что в Третьей мировой войне США и Россия не будут союзниками», — пишет NetEase.

Как отметило издание, в Москве прекрасно понимают, что состязаться с Вашингтоном в количестве кораблей и самолетов является бессмысленным занятием. Вместо этого РФ направила усилия на совершенствование своей ядерной триады. В настоящий момент страна может нанести удар средствами массового уничтожения по любой точке Земли с воздуха, суши и моря. Оружие, которое предназначено для данной атаки, не имеет аналогов в мире.

Если два государства действительно вступят в войну, то ядерное вооружение принесет Москве победу в ней, говорится в материале NetEase, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт Sohu указал на то, что польское предсказание о будущем «крахе» военной авиации РФ «сильно преувеличено».

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