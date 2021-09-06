Sohu: польское предсказание о «крахе» военной авиации России «сильно преувеличено»

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6 сентября 2021, 13:55 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Польское предсказание о «крахе» военной авиации Российской Федерации «сильно преувеличено». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад в СМИ Польши высказали критическую оценку перспектив российской авиации. Издание «ПолитРоссия», пересказавшее публикацию китайского ресурса, отметило, что, по всей видимости, имеется в виду сайт Defence24. Там спрогнозировали, что ВКС РФ переживают «последний момент перед великим регрессом». Предполагается, что он должен наступить в связи с устареванием авиапарка и медленными темпами его обновления.

Авторы Sohu указали на то, что польское предсказание о «крахе» военной авиации России «сильно преувеличено». Журналисты из КНР констатировали, что ВКС РФ за последние несколько лет получили довольно много новых тяжелых истребителей, а старые модели проходят глубокую модернизацию.

Количество состоящих на вооружении Москвы истребителей пятого поколения Су-57 в будущем планируется довести до 78. Благодаря существенной модернизации удалось улучшить характеристики Су-24 и Су-25. Ударные возможности данных самолетов увеличились на 25%, живучесть — на 40%.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что «дерзкая и смертоносная» ядерная ракета «Буревестник» способна укрепить военное превосходство России.

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